Хабаровчанам предлагают окончательно выбрать проект нового ХМТ

Хабаровский краевой академический музыкальный театр подвел результаты опроса, а зрителям предлагали высказаться, каким они хотят видеть новое здание. Большинство участников проголосовало за третий вариант, который представляет собой несколько усовершенствованный проект прежнего театра, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Все три варианта нового здания вызвали оживленную дискуссию в комментариях. Хабаровчане так и не пришли к единому мнению, но большинство все же склоняются к классическому воплощению идеи. Над проектированием нового здания ХМТ работает министерство строительства в сотрудничестве с правительством Хабаровского края. Архитекторы и инженеры-проектировщики разрабатывают технологическое задание как внешнего, так и внутреннего обустройства театра, учитывая особенности площадки, потребности коллектива и зрителей.
Учитывая, что голос жителей края крайне значим для принятия окончательного решения и будет обязательно учтен архитекторами, решено провести дополнительное голосование.
Теперь зрителей просят высказаться в социальных сетях театра (https://vk.com/wall-149046131_10177), ответив на вопрос, стоит ли оставлять третий вариант визуализации нового здания или есть необходимость предложить другой?