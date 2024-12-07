Хабаровчанам предлагают окончательно выбрать проект нового ХМТ

Все три варианта нового здания вызвали оживленную дискуссию в комментариях. Хабаровчане так и не пришли к единому мнению, но большинство все же склоняются к классическому воплощению идеи. Над проектированием нового здания ХМТ работает министерство строительства в сотрудничестве с правительством Хабаровского края. Архитекторы и инженеры-проектировщики разрабатывают технологическое задание как внешнего, так и внутреннего обустройства театра, учитывая особенности площадки, потребности коллектива и зрителей.