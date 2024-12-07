Сотрудников органов наркоконтроля наградили в Иркутске

В 2024 году в Иркутске были закрыты две нарколаборатории, изъято более 20 килограммов запрещённых веществ, лабораторное оборудование, банковские карты, мобильные телефоны. На 31,3% удалось снизить количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в зоне обслуживания Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте. 184 преступления выявил линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский, раскрываемость составила 93,15%. Из гражданского оборота изъято 11,563 килограмма наркотиков.