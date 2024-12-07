Красноярцам рассказали, как выбрать качественную искусственную елку на Новый год

По словам экспертов, ветки новогоднего дерева должны быть плотно закреплены, а хвоя — надежно держаться. Чтобы проверить это, достаточно провести ладонью против роста еловых иголок и сжать их в ладони на несколько секунд. Если хвоинки не осыпались и быстро вернулись в первоначальную форму — это хороший знак.