Красноярцам рассказали, как выбрать качественную искусственную елку на Новый год

В красноярском Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать искусственную елку, которая будет красивой, качественной и безопасной.
По словам экспертов, ветки новогоднего дерева должны быть плотно закреплены, а хвоя — надежно держаться. Чтобы проверить это, достаточно провести ладонью против роста еловых иголок и сжать их в ладони на несколько секунд. Если хвоинки не осыпались и быстро вернулись в первоначальную форму — это хороший знак.
Также специалисты предупреждают, что у веток не должно быть острых краев, зазубрин и торчащей проволоки. Едкий химический запах свидетельствуют о том, что дерево изготовлено из некачественных материалов. Однако легкий кратковременный запах пластика считается допустимым.
Безопасная елка должна быть разработана из огнеустойчивых материалов или обработана специальными составами, исключающими возгорание.
Перед покупкой нужно проверить наличие обязательных данных на упаковке искусственного дерева. К ним относят маркировку, в которой указана дата производства, материалы, использованные при изготовлении елки, правила и условия эксплуатации, а также информация о производителе. Все это должно быть написано на русском языке.