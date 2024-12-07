Труппа Хабаровского музыкального театра отправится на гастроли во Владивосток

С 6 по 8 февраля 2025 года артисты Хабаровского краевого академического музыкального театра выступят на Приморской сцене Мариинского театра. Жители Владивостока смогут увидеть не только новые постановки, но и полюбившиеся хабаровским зрителям концерты и спектакли, а также поддержать Хабаровский музыкальный театр. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ходе гастролей состоятся следующие представления: световое, видео- и звуковое шоу «Неоклассика. Лучшее» (12+), музыкальное ревю «Короли оперетты» (6+), музыкальная поэма «Мцыри» (16+), моноспектакль «Вертинский. Я сегодня смеюсь над собой» (16+) и музыкальная сказка «Лесные приключения» (0+) для юных зрителей.
Гастрольную группу краевого академического музыкального театра составляют артисты-вокалисты, участники хора, балета и оркестра, а также технические специалисты, руководство и художественно-постановочная команда.
«Коллектив театра искренне рад, что предстоящий год обещает быть насыщенным гастролями. Для нас это не только шанс выступить перед зрителями в разных городах, но и возможность поблагодарить коллег, которые поддержали театр в непростые времена. Особую признательность выражаем Приморской сцене Мариинского театра за приглашение показать во Владивостоке как новые спектакли, так и жемчужины нашего репертуара», — рассказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Благодаря поддержке правительства края, на данный момент уже сформирован график гастролей театра за пределами региона. В начале следующего года труппа отправится с выступлениями в Кировский областной драматический театр имени С. М. Кирова, «Геликон-Оперу» — один из самых посещаемых театров Москвы, основанный Дмитрием Бертманом. Также планируются гастроли на сценах Российского института театрального искусства — ГИТИС, Красноярского музыкального театра, Приморского филиала Мариинского театра и Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение».