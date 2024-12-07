Труппа Хабаровского музыкального театра отправится на гастроли во Владивосток

«Коллектив театра искренне рад, что предстоящий год обещает быть насыщенным гастролями. Для нас это не только шанс выступить перед зрителями в разных городах, но и возможность поблагодарить коллег, которые поддержали театр в непростые времена. Особую признательность выражаем Приморской сцене Мариинского театра за приглашение показать во Владивостоке как новые спектакли, так и жемчужины нашего репертуара», — рассказал художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.