На три дня разрешат брать больничный некоторым волгоградцам

Новые правила особенно затронут тех, кто часто берет больничные. Согласно проекту Минздрава, если человек уходит на бюллетень 4 и более раз за полгода, то такой больничный будет выдаваться только на 3 дня. Чтобы его продлить, потребуется заключение специальной врачебной комиссии.