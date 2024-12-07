На три дня разрешат брать больничный некоторым волгоградцам

С 1 сентября 2025 года в Волгоградской области изменится порядок оформления и выдачи больничных листов.
Новые правила особенно затронут тех, кто часто берет больничные. Согласно проекту Минздрава, если человек уходит на бюллетень 4 и более раз за полгода, то такой больничный будет выдаваться только на 3 дня. Чтобы его продлить, потребуется заключение специальной врачебной комиссии.
Однако эти ограничения не распространяются на больничные, связанные с уходом за членами семьи, реабилитацией, а также лечением заболеваний, требующих длительной заместительной терапии.
Сейчас врачи могут сразу оформить больничный на срок до 15 дней. По словам представителей Минздрава, цель новых правил — повысить качество и эффективность медицинской помощи.