В этом году в Иркутске не планируется проведение традиционной концертно-игровой программы в новогоднюю ночь, а также большого праздничного фейерверка. Тем не менее, город сохранит праздничное настроение. Главная елка Иркутска будет открыта 21 декабря в сквере имени Кирова, где будут установлены ледяные и световые фигуры. В этот же день начнет работать Резиденция Деда Мороза, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.