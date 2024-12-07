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Главная елка Иркутска будет открыта 21 декабря

В сквере имени Кирова установят ледяные и световые фигуры.

Источник: IrkutskMedia.ru

В этом году в Иркутске не планируется проведение традиционной концертно-игровой программы в новогоднюю ночь, а также большого праздничного фейерверка. Тем не менее, город сохранит праздничное настроение. Главная елка Иркутска будет открыта 21 декабря в сквере имени Кирова, где будут установлены ледяные и световые фигуры. В этот же день начнет работать Резиденция Деда Мороза, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Для детей в городе предусмотрен ряд мероприятий, которые пройдут на хоккейных кортах, в учреждениях культуры, образования и спорта. Особое внимание будет уделено детям из семей участников специальной военной операции — для них планируются театрализованные представления и подарки.