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В Октябрьском районе Красноярска ледовый городок откроется 23 декабря

В сквере «Серебряный» уже идут работы по возведению ледовых горок.

Источник: Соцсети

23 декабря в Октябрьском районе Красноярска состоится официальное открытие ледового городка. Как рассказали в местной администрации, монтаж праздничной елки начнется уже на следующей неделе.

Сейчас в сквере «Серебряный» идут работы по возведению горок. Всего их будет три — большая, малая и малышковая. Появятся в общественном пространстве и ледовые скульптуры, которые посвятят «Зимней музыкальной симфонии» по мотивам творчества великого русского композитора Петра Чайковского.

Ранее «КП-Красноярск» опубликовал программу праздничных мероприятий на Новый год 2024−2025. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники.