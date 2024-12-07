В Октябрьском районе Красноярска ледовый городок откроется 23 декабря

Сейчас в сквере «Серебряный» идут работы по возведению горок. Всего их будет три — большая, малая и малышковая. Появятся в общественном пространстве и ледовые скульптуры, которые посвятят «Зимней музыкальной симфонии» по мотивам творчества великого русского композитора Петра Чайковского.