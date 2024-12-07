В Октябрьском районе Красноярска ледовый городок откроется 23 декабря

23 декабря в Октябрьском районе Красноярска состоится официальное открытие ледового городка. Как рассказали в местной администрации, монтаж праздничной елки начнется уже на следующей неделе.
Сейчас в сквере «Серебряный» идут работы по возведению горок. Всего их будет три — большая, малая и малышковая. Появятся в общественном пространстве и ледовые скульптуры, которые посвятят «Зимней музыкальной симфонии» по мотивам творчества великого русского композитора Петра Чайковского.
Ранее «КП-Красноярск» опубликовал программу праздничных мероприятий на Новый год 2024−2025. Мы подскажем вам, где встретить и куда сходить на январские праздники.