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Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на десяти участках

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на десяти участках, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Датчики фиксируют скорость на следующих участках: пр. Независимости (60, 80 км/ч), МКАД (90 км/ч), пр. Дзержинского (70 км/ч), пр. Партизанский, ул. Притыцкого, ул. Радиальная, ул. Ванеева, ул. Кальварийская, ул. Маяковского, ул. Орловская (все 60 км/ч).

ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.