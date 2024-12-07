Мобильные датчики контроля скорости в Минске работают на десяти участках

Датчики фиксируют скорость на следующих участках: пр. Независимости (60, 80 км/ч), МКАД (90 км/ч), пр. Дзержинского (70 км/ч), пр. Партизанский, ул. Притыцкого, ул. Радиальная, ул. Ванеева, ул. Кальварийская, ул. Маяковского, ул. Орловская (все 60 км/ч).



ГАИ просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.