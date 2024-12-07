В Иркутске наградили работников органов наркоконтроля

В Иркутске прошла городская антинаркотическая комиссия, на которой подвели итоги 2024, а также наградили девятерых лучших работников подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— 33 года назад в МВД России создали данное подразделение. Полицейские из Иркутска с честью выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Благодарственные письма вручил особо отличившимся полицейским, тем, кто внес достойный вклад в борьбу, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
В 2024 уничтожили две нарколаборатории, изъяли более 20 килограмм запрещенных веществ. Линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский пресек 184 преступления, а процент раскрываемости составил 93,15%. За это время также изъяли 11,563 кг наркотических средств из гражданского оборота.
Помимо этого в 2024 проходили массовые физкультурные мероприятия под лозунгом «Наш путь без наркотиков — присоединяйся!». В них поучаствовали почти семь тысяч человек.
Также стало известно, что в январе следующего года свою работу начнет программа «Молодежная политика», направленная на трудоустройство молодых людей, укрепление здоровья и патриотическое воспитание.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что запуск праздничного фейерверка не планируется в новогоднюю ночь в Иркутске.