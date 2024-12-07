Олбани
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске наградили работников органов наркоконтроля

На антинаркотической комиссии подвели итоги 2024.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошла городская антинаркотическая комиссия, на которой подвели итоги 2024, а также наградили девятерых лучших работников подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— 33 года назад в МВД России создали данное подразделение. Полицейские из Иркутска с честью выполняют свой профессиональный и человеческий долг. Благодарственные письма вручил особо отличившимся полицейским, тем, кто внес достойный вклад в борьбу, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.

В 2024 уничтожили две нарколаборатории, изъяли более 20 килограмм запрещенных веществ. Линейный отдел МВД России на станции Иркутск-Пассажирский пресек 184 преступления, а процент раскрываемости составил 93,15%. За это время также изъяли 11,563 кг наркотических средств из гражданского оборота.

Помимо этого в 2024 проходили массовые физкультурные мероприятия под лозунгом «Наш путь без наркотиков — присоединяйся!». В них поучаствовали почти семь тысяч человек.

Также стало известно, что в январе следующего года свою работу начнет программа «Молодежная политика», направленная на трудоустройство молодых людей, укрепление здоровья и патриотическое воспитание.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что запуск праздничного фейерверка не планируется в новогоднюю ночь в Иркутске.