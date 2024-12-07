Туристы не могут вылететь из Красноярска в Кыргызстан из-за плохой погоды

В международном аэропорту Красноярска на 13 часов задержан вылет в Кыргызстан. Как сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура, больше 170 туристов, включая четырех детей, не могут отправиться в ОШ из-за плохой погоды.
По той же причине задержан вылет из Абакана в Красноярск. По предварительным данным, самолет сможет отправиться в точку назначения не раньше, чем через сутки.
Транспортная прокуратура городов следит за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.