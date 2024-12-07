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Как подготовить автомобиль к зиме в Узбекистане

Минусовая температура, гололед на дорогах, снегопад: зима — суровое испытание для автомобилей, даже приспособленных к непростым условиям. Наступление холодов всегда требует более внимательного подхода к подготовке транспортных средств, чтобы зима не застала врасплох.

Несмотря на то, что зимы в стране по большей части не суровые, резкие скачки температур, утренний гололед или внезапный снегопад могут застать врасплох даже опытного водителя.

Поэтому лучше перестраховаться и подготовить «сани летом». Sputnik Узбекистан собрал чек-лист проверки готовности автомобиля к зимнему периоду.

Что рекомендуется сделать в обязательном порядке:

Колеса:

  • сменить резину на зимнюю (важно, чтобы резина не была «лысой»);
  • проверить состояние тормозных колодок и заменить тормозную жидкость.

Аккумулятор:

  • зарядить или поменять при необходимости;
  • очистить клеммы.

Лучше сразу наполнить бак омывателя качественной «незамерзайкой». Если все-таки момент упущен, наступил холод, а в бачке осталась простая вода — залейте туда спирт или водку. Такой лайфхак также поможет избавиться от льда, но все же традиционной «незамерзайкой» лучше не пренебрегать.

После покупки следует проверить «омывайку», поместив ее в морозильник. Кроме того, обдумайте вопрос перехода на зимнее масло.

Не забудьте о дворниках: при необходимости замените их новыми.

Желательно также провести тщательную диагностику автомобиля!

Очень важно обратить внимание на состояние расширительного бачка и обновить антифриз. Обязательно проверьте свечи, топливный фильтр, печку, состояние обеих подвесок, а также двигателя.

Отполируйте фары и при необходимости замените сгоревший «ксенон».

Напоминаем! В Узбекистане штрафуют водителей, устанавливающих Led-лампы, поэтому лучше не экспериментировать и пользоваться стандартными комплектующими.

Полезные советы

Во время мороза поднимайте дворники, чтобы они не примерзли к стеклу.

После прекращения движения дайте автомобилю «остыть» изнутри и только затем блокируйте его. Это поможет избежать примерзания дверей. Используйте резиновые коврики с высокими бортиками.

Обработайте замки водоотталкивающим, а резиновые уплотнители — смазочным силиконовым средствами.

Проведите антикоррозийную обработку кузова.

Зимний набор

Вещи, которые могут пригодиться автолюбителю в холодную погоду:

  • щетка со скребком для очистки стекол от снега и льда;
  • складная лопата;
  • провода для прикуривания аккумулятора;
  • трос для буксировки;
  • запас топлива;
  • домкрат;
  • не будут лишними перчатки и фонарь.

Внимательное отношение к автомобилю и предусмотрительность водителя позволят не только избежать неприятных ситуаций на дороге, но и помогут машине прослужить дольше.