Две новые дороги открыли в минской Масюковщине на месте военного городка, передает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что в пятницу, 6 декабря, на месте снесенного военного городка в Масюковщине для движения транспорта открыли дорогу по улице Степана Злобина, соединившую улицы Владислава Голубка и Чичурина. Кроме того, вторая дорога — продление улицы Владислава Голубка до Ольшевского.
В администрации Фрунзенского района обратили внимание на то, что открытие указанных улиц поможет улучшить транспортное сообщение для жителей Домбровки и Каменной Горки с другими районами Минска. Кроме того, по новому участку дорогу улицы Владислава Голубка от ее пересечения с улицей Аладовых можно прямо выехать на Ольшевского и далее на 2-е кольцо. В администрации пояснили, что возможность движения по новому участку названной дорогу позволит разгрузить трафик машин на Матусевича. Что касается второй новой улицы (речь идет про улицу Степана Злобина), то она связала Масюковщину с улицей Чичурина и микрорайоном Домбровка-6.
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