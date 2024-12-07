Две новые дороги открыли в минской Масюковщине на месте военного городка

В администрации Фрунзенского района обратили внимание на то, что открытие указанных улиц поможет улучшить транспортное сообщение для жителей Домбровки и Каменной Горки с другими районами Минска. Кроме того, по новому участку дорогу улицы Владислава Голубка от ее пересечения с улицей Аладовых можно прямо выехать на Ольшевского и далее на 2-е кольцо. В администрации пояснили, что возможность движения по новому участку названной дорогу позволит разгрузить трафик машин на Матусевича. Что касается второй новой улицы (речь идет про улицу Степана Злобина), то она связала Масюковщину с улицей Чичурина и микрорайоном Домбровка-6.