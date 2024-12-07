Александр Бельский стал президентом Федерации футбола Петербурга: «Финал Лиги чемпионов у нас? Да хоть завтра!»

Председатель Законодательного собрания нашего города в начале декабря неожиданно для многих занял пост президента Федерации футбола Петербурга. Мы поговорили с ним о том, как он видит развитие этого вида спорта в городе, который привыкли называть футбольной столицей.
«ФУТБОЛ ЛЮБЛЮ С ДЕТСТВА».
— Расскажите, как получилось, что вы решили выставить свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Санкт-Петербурга?
— Я не выставлял, мою кандидатуру предложил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Это было связано в первую очередь с тем, что Алексей Игонин переходит на работу в РФС и ему потребовалась, говоря футбольным языком, замена.
— А почему именно вашу кандидатуру предложили?
— Я уже состоял в исполкоме Федерации, то есть человек для футбола нашего города не посторонний. С Митрофановым мы давно знакомы — в те времена, когда я работал в Сестрорецке, а Максим Львович — в «Зените», мы открывали филиал академии клуба. Сотрудничали и по другим вопросам.
Конечно, я не принял решение моментально, нужно было понять, могу ли я чем-то помочь развитию этого вида спорта, что я могу сделать. А к футболу у меня особое отношение. Я очень люблю футбол, у меня отец им занимался, меня в секцию отдал, теперь мой ребенок тоже по нашим стопам пошел. Еще — я с детства болел за «Зенит». Для меня было, конечно, восторгом, когда «Зенит» стал чемпионом. Меня ночью разбуди — я весь состав той золотой команды назову. Конечно, и на последнем матче с «Металлургом» был. С отцом.
В трудные времена тоже команду поддерживал. Ходил и на матчи первой лиги, когда команда играла при паре сотен зрителей. Я все это прекрасно помню. И для меня футбол, наша городская команда — все это очень близкие вещи.
— «Зенит», кстати, в ноябре отмечал 40 лет победы в чемпионате СССР. А вам что запомнилось из того памятного матча в СКК?
— Помню, что весь город ждал, что вот-вот и «Зенит» станет чемпионом страны. Это была мечта. А ведь в чемпионате Советского Союза тогда играли «Динамо» Киев, «Спартак», «Динамо», «Торпедо» — мощные были ребята. Конечно, все радовались. Но было небольшое расстройство, что чемпионом так и не стал Владимир Казаченок. Он ведь ушел за год до этого. Для нас, мальчишек того времени, это был герой номер один. Но были и другие герои. До сих пор помню те два замечательные гола, которые Желудков забил. А Бирюков как тащил! Мы уже тогда понимали, что это все станет легендарным. После игры было такое чувство, что мы чемпионат мира выиграли.
— Вы говорите, что в детстве футболом занимались, а почему профессионалом не стали?
— В какой-то момент просто стало понятно, что я не тяну такой уровень. Играть в футбол мне нравится, но сравнить себя с большими футболистами я просто не мог. Сейчас играю раза два-три в неделю обязательно. Плюс хоккеем начал заниматься. В футболе все же очень большая идет нагрузка на колени, в хоккее она лучше распределяется, и можно подольше в спорте оставаться. Поэтому пока что буду совмещать.
«ВСЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИГРАТЬ».
— Вы и с Игониным вместе в футбол играли за Законодательное собрание.
— Конечно!
— А он давал вам совет, куда дальше двигаться в федерации футбола Петербурга?
— Я же не первый день тут. Понимаю и болевые точки, которые есть у нас, и каким образом нужно развивать футбол в Санкт-Петербурге. Когда коллеги доверили мне быть президентом Федерации футбола Петербурга, я сказал, что это наша общая задача. Мы все должны действовать, как команда на поле. Понятно, кто-то проявляет себя в нападении, кто-то в центре поля, кто-то в защите. Но достижение — оно общее. Поэтому я уверен, что мы с коллегами вместе поработаем над тем, чтобы высокое звание столицы футбола Петербург нес достойно.
— Какие у вас есть идеи?
— Как вы знаете, президент принял решение, и футбол стал теперь массовым видом спорта. Поэтому мы будем вовлекать разные слои и возраста в эту игру. Важно, чтобы во всех районах города была возможность играть в футбол не только ребятам, которые занимаются в спортшколах или в каких-то клубах, а просто обычным ребятам. Из числа тех, что собираются вечером мяч погонять.
— То есть инфраструктура какая-то нужна, в первую очередь?
— Конечно, конечно. Нужны поля.
— Широкоформатные, под игру 11 на 11?
— Мы думаем о полях разного размера. Потому что в любительском футболе отлично заходит игра 8 на 8. К тому же, не везде можно сделать большое поле. Важно, чтобы там было качественное искусственное покрытие. В идеале еще — возможность в тепле переодеться. Плюс, конечно, очень хорошо для нашего города, когда существует возможность играть в тепле — сейчас делают дутые конструкции, в которых поддерживается нормальная температура. Все это способствует развитию футбола.
Одним словом, у детей должна быть возможность прийти и поиграть. Плюс соревнования должны быть. Сейчас существует школьная лига, Кубок губернатора. Там дети играют за школьные команды. Но нужны и другие соревнования. У нас, например, есть 111 муниципалитетов. А что если между ними разыграть турнир? Тоже ведь интересно, кто круче в футбол играет.
— Кроме полей нужны еще и тренеры, судьи…
— Если мы говорим о турнирах, то да. А если есть просто желание поиграть в футбол, то для этого достаточно, чтобы были мяч и поле. Другое дело, что сейчас стараемся, чтобы в каждом районе нашлись люди, отвечающие за спортивные объекты. В перспективе это человек с тренерским образованием, который помогает ребятам. Чтобы объяснить, как правильно ногу поставить, как по мячу ударить.
«ОДИН ГОРОД — ОДНА КОМАНДА».
— Сейчас в Петербурге есть «Зенит» в РПЛ, потом в ФНЛ никого, и только во второй лиге Б еще несколько петербургских команд. Нет ли планов какие-то клубы «поднимать» выше, чтобы выстроить определенную иерархию?
— Есть «Звезда» и «Динамо» Петербург. Плюс «Зенит-2». За эти команды играют местные воспитанники, выпускники детских спортивных школ. Кто-то потом попадает даже в клубы РПЛ. Необязательно в «Зенит». Поэтому система работает. А что касается ФНЛ… Там нужен совсем другой бюджет. Поэтому тратить на это средства города, думаю, нецелесообразно. Вот если какой-то инвестор появится… Что ж — вперед. Но пока что мы живем старой кричалкой: «Один город — одна команда». Одна главная команда, я имею в виду.
— В стране, да и во всем мире, происходит всплеск интереса к женскому футболу. Женский «Зенит» три раза подряд выиграл чемпионат… Как вам этот вид спорта?
— Пару лет назад смотрел много матчей чемпионата мира по футболу среди женщин, и понял, что это крутое соревнование. Понимаете, женщины ведь играют до конца, они ногу не уберут, пойдут в стык. Их энергетика и болельщикам передается. Я думаю, что вполне может быть такой момент, как в волейболе. Там сделали большой упор на атлетизм, и через какое-то время женский волейбол стало интереснее смотреть, чем мужской. Потому что там комбинации, красивая игра… Думаю, что женский футбол в этом плане вполне может стать альтернативой мужскому.
«ПЕТРОВСКИЙ» — ИНВЕСТОРУ.
— В Петербурге есть стадион «Петровский». Легендарный. Но сейчас он простаивает без дела. Какая судьба его ждет?
— Совершенно точно там не будет никакого жилья, как писали некоторые. Этот кластер сохранит свою спортивную направленность. Но нужно понимать, что сейчас стадион простаивает без дела. Город несет большие расходы по его содержанию. Поэтому нам было бы интересно отдать его какому-то инвестору. Чтобы он там спорт развивал.
— Я так понимаю, это «Газпром»? Они готовы к этому?
— Мы обсуждали этот вопрос. И «Газпром» в него очень глубоко погрузился. Но пока стадион содержим мы.
— В следующем году эта проблема может быть уже решена?
— Если позволит экономическая ситуация, то да.
— И еще о стадионах… В Петербурге в 2022 году должен был пройти финал Лиги чемпионов, но его у нас несправедливо отобрали. Как вы думаете, когда-нибудь в обозримом будущем наш город примет такой матч?
— Тут сложно сказать. Могу только уверить, что мы к этому готовы. У нас есть прекрасный стадион на Крестовском, один из лучших в мире. У нас прекрасные болельщики, которые любят футбол. И у нас решены все вопросы с безопасностью. А это тоже важнейший аспект. Если УЕФА вернется к этому вопросу, то мы готовы такой матч принять. Хоть завтра.
ВОПРОС — РЕБРОМ.
— В этом году «Зенит» станет чемпионом?
— Конечно! Я уже сейчас могу сказать, «Зенит» — чемпион! Вы вспомните прошлый сезон, когда все решалось в последнем матче… Это было очень дорогое всем нам чемпионство. А когда мы побеждали всех с отрывом, эмоции были не такими яркими. Поэтому пусть лучше побеждает так, в борьбе. Я до последней секунды последнего матча верю в свою команду!