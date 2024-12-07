Александр Бельский стал президентом Федерации футбола Петербурга: «Финал Лиги чемпионов у нас? Да хоть завтра!»

— Помню, что весь город ждал, что вот-вот и «Зенит» станет чемпионом страны. Это была мечта. А ведь в чемпионате Советского Союза тогда играли «Динамо» Киев, «Спартак», «Динамо», «Торпедо» — мощные были ребята. Конечно, все радовались. Но было небольшое расстройство, что чемпионом так и не стал Владимир Казаченок. Он ведь ушел за год до этого. Для нас, мальчишек того времени, это был герой номер один. Но были и другие герои. До сих пор помню те два замечательные гола, которые Желудков забил. А Бирюков как тащил! Мы уже тогда понимали, что это все станет легендарным. После игры было такое чувство, что мы чемпионат мира выиграли.