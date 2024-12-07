Алматы вошел в рейтинг самых загрязненных крупных городов мира от IQAir

В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17:00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек, сообщает ИА El.kz со ссылкой на частный фонд Almaty Air Initiative.
На момент нахождения на пятом месте, средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как «нездоровый» уровень загрязнения.
Теперь жители Алматы могут в реальном времени сравнивать качество воздуха в своем городе с другими крупными городами мира.
Рейтинг крупнейших городов мира включает около 120 крупнейших мегаполисов, известных по всему миру. Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами. Рейтинг обновляется каждый час, что позволяет отслеживать изменения качества воздуха в режиме реального времени.
Цель рейтинга — предоставить простой и наглядный обзор условий качества воздуха в самых популярных урбанистических центрах. Он акцентирует внимание на влиянии таких факторов, как лесные пожары, сжигание биомассы, промышленная деятельность, песчаные бури и погодные явления на состояние воздуха.