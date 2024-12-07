Алматы вошел в рейтинг самых загрязненных крупных городов мира от IQAir

Рейтинг крупнейших городов мира включает около 120 крупнейших мегаполисов, известных по всему миру. Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами. Рейтинг обновляется каждый час, что позволяет отслеживать изменения качества воздуха в режиме реального времени.