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В Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги в квартале Трех Святителей

Вместо привычного асфальта на проезжей части укладывают покрытие из колото-пиленой гранитной брусчатки.

Источник: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

Ремонт дороги в квартале Трех Святителей в Нижнем Новгороде подходит к концу. На участке улицы Славянской от Студеной до Короленко укладывают брусчатку, а тротуары покрывают бетонной плиткой с декоративным натуральным камнем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Разметка на объекте также выполнена из камня. Пешеходная зона расширена. Завершено обустройство ливневки и освещения.

Объект готов на 80%. Сейчас дорогу выравнивают гарцовкой, заполняющей швы между брусчаткой для равномерного распределения нагрузки.

Также идет капремонт дороги на улице Грузинской, где готовность объекта составляет 95%. Его планируют завершить до конца года.

Работы ведет МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД).