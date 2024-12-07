В Нижнем Новгороде завершается ремонт дороги в квартале Трех Святителей

Ремонт дороги в квартале Трех Святителей в Нижнем Новгороде подходит к концу. На участке улицы Славянской от Студеной до Короленко укладывают брусчатку, а тротуары покрывают бетонной плиткой с декоративным натуральным камнем. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Разметка на объекте также выполнена из камня. Пешеходная зона расширена. Завершено обустройство ливневки и освещения.
Объект готов на 80%. Сейчас дорогу выравнивают гарцовкой, заполняющей швы между брусчаткой для равномерного распределения нагрузки.
Также идет капремонт дороги на улице Грузинской, где готовность объекта составляет 95%. Его планируют завершить до конца года.
Работы ведет МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД).