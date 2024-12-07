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В Красноярске открыли обновленный центр экстремального спорта «Спортэкс»

В центре экстремального спорта провели ремонт.

Источник: Правительство Красноярского края

В Красноярске после реконструкции открыли центр экстремального спорта «Спортэкс». Об этом сообщили в правительстве региона.

Обновленный центр посетили губернатор Михаил Котюков, вице-премьер Александр Новак, полпред по СФО Александр Серышев, губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В скейт-парке отремонтировали фигуры для выполнения трюков, оборудованы новые раздевалки, обновлены пространства и помещения центра.

«Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что центр «Спортэкс» открылся в 2009 году. Он объединяет представителей разных видов экстремального спорта.

Ранее сообщалось о том, что вице-премьер Александр Новак провел совещание оргкомитета по подготовке к 400-летнему юбилею Красноярска.

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