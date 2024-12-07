В Красноярске открыли обновленный центр экстремального спорта «Спортэкс»

«Во время зрелищного шоу спортсмены продемонстрировали гостям экстремальные трюки на велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Также гости комплекса могли ознакомиться с историей экстремального спорта в Красноярске», — отметили в пресс-службе.