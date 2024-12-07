МАРТ Беларуси оштрафовал крупного импортера из-за завышенных цен на зубную пасту. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Специалисты ведомства установили, что иностранное общество с ограниченной ответственностью «АЛИДИ-Вест» реализовывало шампуни, зубные пасты и щетки по отпускным ценам, которые были сформированы с превышением установленных постановлением белорусского правительства «О системе регулирования цен» предельных максимальных размеров надбавок импортера".
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