МАРТ Беларуси оштрафовал крупного импортера из-за завышенных цен на зубную пасту

Специалисты ведомства установили, что иностранное общество с ограниченной ответственностью «АЛИДИ-Вест» реализовывало шампуни, зубные пасты и щетки по отпускным ценам, которые были сформированы с превышением установленных постановлением белорусского правительства «О системе регулирования цен» предельных максимальных размеров надбавок импортера".