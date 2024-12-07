Бастрыкин поручил проверить роддом в Приморье из-за информации о продаже детей

Причиной проверки послужил сюжет федерального телеканала, где шла речь о возможных преступлениях в отношении детей в одном из родовспомогающих медучреждений региона. В частности, была приведена история женщины, которая 12 лет назад родила там девочку. Врачи сказали ей, что ребенок умер. Женщина уверена, что ее новорожденную дочь медики незаконно передали в другую семью. Прозвучало мнение, что таких случаев в роддоме могло быть много.