ГАИ усилила контроль на дорогах Беларуси из-за сложных погодных условий

Организован круглосуточный контроль состояния проезжей части, в том числе с использованием Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, с целью оперативного реагирования на изменения дорожных условий. С 1 декабря в связи с нарушениями правил содержания дорог в отношении должностных лиц дорожных и коммунальных организаций составлено 12 административных материалов.



В отработках наиболее аварийно опасных участков дорог Витебской и Минской областей задействованы наряды спецподразделения ДПС «Стрела» МВД. Экипажи ГАИ работают с синими проблесковыми маячками для привлечения внимания водителей и обеспечения безопасных условий движения. На особом контроле — состояние покрышек автомобилей, соблюдение скоростных ограничений, правил проезда переходов и выезда на полосу встречного движения.



На большей части территории страны отмечаются сложные погодные условия: мокрый снег с дождем, околонулевая температура, туман и гололедица. Водителям важно выбирать наиболее безопасную скорость, дистанцию и боковой интервал, не допускать резких маневров и непредсказуемого поведения. Следует пристегнуться самим и обеспечить безопасную перевозку пассажиров, особенно детей.



Пешеходам в условиях плохой видимости важно обозначать себя световозвращающими элементами. При переходе проезжей части следует быть предельно внимательными, смотреть по сторонам, начинать переход, только убедившись, что водители заметили и успели остановить транспортное средство.