Создадим праздничное настроение вместе: мэрия Владивостока запустила добрый конкурс

Конкурс стартовал 1 декабря и продлится до 9 января. Участие в нем могут принять представители разных форм бизнеса — от юридических и физических лиц до индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Крупные предприятия общественного питания и розничной торговли, структуры, занимающиеся бытовым обслуживание и гостиничным сервисом, небольшие кофейни и рестораны — проявить креатив и сделать любимый город еще красивее администрация приглашает всех! Главное условие — необычно украсить входную зону, или, например, витрину, прилегающую территорию. Полет фантазии в этом деле может быть безграничен. Единственное, участникам необходимо сфотографировать свое творчество и не забыть заполнить форму заявки по ссылке. Заявки, кстати, принимаются до 23 декабря.