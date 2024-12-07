Создадим праздничное настроение вместе: мэрия Владивостока запустила добрый конкурс

В преддверии Нового года и Рождества администрация Владивостока запустила конкурс, который уже стал доброй традицией. Многие предприятия в городе украшают фасады, витрины, входные зоны, облагораживая облик зданий и создавая праздничный настрой. Небольшое состязание для представителей бизнес-сообщества призвано поддержать начинания и интерес к участию. А кто победил в честной борьбе — выберет самое беспристрастное жюри — жители города.
Конкурс стартовал 1 декабря и продлится до 9 января. Участие в нем могут принять представители разных форм бизнеса — от юридических и физических лиц до индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Крупные предприятия общественного питания и розничной торговли, структуры, занимающиеся бытовым обслуживание и гостиничным сервисом, небольшие кофейни и рестораны — проявить креатив и сделать любимый город еще красивее администрация приглашает всех! Главное условие — необычно украсить входную зону, или, например, витрину, прилегающую территорию. Полет фантазии в этом деле может быть безграничен. Единственное, участникам необходимо сфотографировать свое творчество и не забыть заполнить форму заявки по ссылке. Заявки, кстати, принимаются до 23 декабря.
«26 декабря все участники конкурса будут упомянуты на сервисе Яндекс. Формы для проведения народного голосования. Интернет-голоосвание пройдет с 26 декабря по 8 января. Подведение итогов запланировано на 9 января. По вопросам участия в конкурсе следует обращаться по тел. 8 (423) 2606−803, 8 (423) 2606−926, 8 (423) 2606−907», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Важно отметить, что конкурс для предпринимателей Владивостока проводится в трех номинациях:
«Лучшее новогоднее оформление среди торгово-развлекательных центров и ресторанно-гостиничных комплексов»;
«Лучшее новогоднее оформление среди организаций общественного питания»;
«Лучшее новогоднее оформление среди организаций розничной торговли, организаций бытового обслуживания, частных учреждений образования».
В каждой из них выберут по три победителя. «Золото», «серебро» и «бронза» достанутся самым креативным и позитивным. И конечно же, народное признание и дипломы от администрации города.