«Ростов» — «Крылья Советов»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча 18 тура РПЛ

В последний раз команды встречались во втором туре РПЛ 26 июля. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Ростова». Первый гол на 44-й минуте забил защитник самарцев Александр Солдатенков в свои же ворота, таким образом открыв счет в пользу ростовчан — 0:1. Затем уже во втором тайме, на 62-й минуте нападающий «желто-синих» Егор Голенков забил второй мяч в дальний угол первым же касанием после выхода на замену — 0:2. Спустя всего две минуты Франко Ороско аккуратно закатил сферу в дальний нижний угол ворот «желто-синих», разбавив счет на табло до 1:2. Но на 73-й минуте Андрей Лангович нанес точный удар в нижний угол, увеличив преимущество ростовчан до 1:3, и с таким счетом над стадионом прозвучал финальный свисток.