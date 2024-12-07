«Ростов» — «Крылья Советов»: Когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию матча 18 тура РПЛ

7 декабря ФК «Ростов» примет «Крылья Советов» в матче 18 тура Российской Премьер Лиги. Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Рассказываем, как прошли предыдущие встречи команд и где смотреть онлайн-трансляцию.
Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть игру «Ростов» — «Крылья Советов» можно в прямом эфире на канале «Матч ТВ». Начало встречи — в 16.30.
Прогнозы, статистика и история личных встреч «Ростова» и «Крыльев Советов».
В последний раз команды встречались во втором туре РПЛ 26 июля. Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Ростова». Первый гол на 44-й минуте забил защитник самарцев Александр Солдатенков в свои же ворота, таким образом открыв счет в пользу ростовчан — 0:1. Затем уже во втором тайме, на 62-й минуте нападающий «желто-синих» Егор Голенков забил второй мяч в дальний угол первым же касанием после выхода на замену — 0:2. Спустя всего две минуты Франко Ороско аккуратно закатил сферу в дальний нижний угол ворот «желто-синих», разбавив счет на табло до 1:2. Но на 73-й минуте Андрей Лангович нанес точный удар в нижний угол, увеличив преимущество ростовчан до 1:3, и с таким счетом над стадионом прозвучал финальный свисток.
Всего в последних пяти встречах «Ростов» побеждал четыре раза в матчах Российской Премьер Лиги. «Желто-синие» с 23 очками занимают седьмую строчку в турнирной таблице, а самарцы с 18-ю — на десятой позиции.
К этой встрече обе команды подходят на подъеме: у «Ростова» уже пять побед подряд в РПЛ и Кубке России, а у «Крыльев Советов» беспроигрышная серия покороче — длится последние два матча.
Букмекеры ожидают конкурентную и результативную игру, но фаворитом встречи считают ростовчан.