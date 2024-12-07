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Пассажиры ждут вылета из Хабаровска из-за изменений в расписании рейсов

Аэропорт Николаевска закрыт до 12 часов 8 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 7 декабря, аэропорт Николаевска-на-Амуре приостановил работу из-за невозможности расчистить взлетно-посадочную полосу. Полеты возобновятся только в полдень 8 декабря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Авиакомпания изменила расписание рейсов. Сегодняшний рейс 401 в Охотск выполнялся напрямую, без посадки в Николаевске. Часть пассажиров осталась в Хабаровске.

Завтра в первую очередь отправят тех, кто не смог вылететь 7 декабря. Время вылета рейса за 8 декабря объявят утром, в 9:10.

Рейс 402 планируется выполнить по расписанию. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайте перевозчика.