Пассажиры ждут вылета из Хабаровска из-за изменений в расписании рейсов

В субботу, 7 декабря, аэропорт Николаевска-на-Амуре приостановил работу из-за невозможности расчистить взлетно-посадочную полосу. Полеты возобновятся только в полдень 8 декабря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авиакомпания изменила расписание рейсов. Сегодняшний рейс 401 в Охотск выполнялся напрямую, без посадки в Николаевске. Часть пассажиров осталась в Хабаровске.
Завтра в первую очередь отправят тех, кто не смог вылететь 7 декабря. Время вылета рейса за 8 декабря объявят утром, в 9:10.
Рейс 402 планируется выполнить по расписанию. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайте перевозчика.