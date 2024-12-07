Губернатор Красноярского края поздравил жителей с 90-летием региона

— Это значимый и важный день в истории нашего родного края. Сегодня мы отмечаем 90-летие — 10-летие преодолений, 10-летие больших свершений, трудовых побед и творческих достижений. Наши жители не раз доказывали, что могут решать очень сложные задачи, задачи, которые многим кажутся недостижимыми. Я хочу поблагодарить каждого жителя нашего родного края за эти годы усилий, за годы свершений, за наши общие, совместные победы и достижения. Впереди у страны много новых вызовов, много новых задач ставит перед нами жизнь. Я уверен, что мы, работая вместе, работая в одной команде и работая для людей, добьёмся решения самых сложных задач и обеспечим нашему краю устойчивое, уверенное и светлое будущее. Всех с праздником!