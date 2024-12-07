ФК «Ростов» встретится на домашнем матче с «Крыльями Советов»

Футбольный клуб «Ростов» на домашнем стадионе сыграет против «Крыльев Советов». Об этом сообщили на официальной странице футбольной команды. Матч пройдет в субботу, 7 декабря, на стадионе «Ростов Арена» в 16:30.
Игра пройдет в рамках российской премьер-лиги. В турнирной таблице соревнования ростовские футболисты находятся на седьмом месте с 23 очками, а команда соперника занимает десятое место с 18 очками.
Начиная с 2020 года команды играли против друг друга семь раз. Пять матчей завершились победами «Ростова», два матча — победами «Крыльев Советов».