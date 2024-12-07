Полицейские из Иркутской области участвуют в акции взаимопомощи #Мы вместе

Полицейские и общественники из Эхирит-Булагатского района присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, во время встречи участники вместе с волонтёрами сплели маскировочные сети для бойцов СВО, которые так востребованы «за ленточкой».
— Это дело кропотливое, в каждую ячейку вплетали собственными руками доброту и любовь, — поделился член общественного совета при полиции Пётр Борголов.
Волонтеры поблагодарили всех участников за помощь. В дальнейшем маскировочные сети передадут бойцам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске прошла городская антинаркотическая комиссия, на которой подвели итоги 2024. Мэр Руслан Болотов вручил благодарственные письма лучшим работникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков.