Полицейские из Иркутской области участвуют в акции взаимопомощи #Мы вместе

Полицейские и общественники из Эхирит-Булагатского района присоединились к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, во время встречи участники вместе с волонтёрами сплели маскировочные сети для бойцов СВО, которые так востребованы «за ленточкой».