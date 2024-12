Лучшие хип-хоп-альбомы ноября: Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Juice WRLD и другие

The Party Never Ends 2.0 должна завершить выпуск посмертного материала Джуса. Во всяком случае, так заявили владельцы Grade A Productions. Концептом альбома стало последнее шоу. Создатели пластинки постарались собрать треки так, чтобы передать ощущение вечеринки. Всего в The Party Never Ends 2.0 вошли 19 треков. Среди них оказались фиты с Ники Минаж, Эминемом, Бенни Бланко, Оффсетом и группой Fall Out Boy.