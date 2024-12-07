Лучшие хип-хоп-альбомы ноября: Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Juice WRLD и другие

Ноябрь выдался богатым на громкие релизы как зарубежных, так и российских хип-хоп-артистов. Если вы потерялись в этом бурлящем инфопотоке, ничего страшного. На такой случай мы собрали для вас шесть главных рэп-альбомов прошедшего месяца.
Зарубежные альбомы Кендрик Ламар — GNX.
2024-й официально можно считать годом Кендрика Ламара. Рэпер одержал триумфальную победу в конфликте с Дрейком, записал мировой хит Not Like Us, был выбран хедлайнером Супербоула и теперь выпустил альбом-сюрприз GNX. Артист не делал никакого промо к пластинке: в один момент она просто появилась на стримингах, вызвала большую шумиху и на её фоне влетела в чарты.
Как позднее поняли поклонники музыканта, Ламар всё же ранее делал намёки на грядущий релиз. Правда, понять их было решительно невозможно. Кендрик выкладывал в личном блоге пост о покупке Buick GNX и позировал на фоне этой машины на фотосессии для Harper’s Bazaar — в моменте мало кто обращал внимание на эти детали. Всё встало на свои места, когда на фоне того самого авто он появился на обложке GNX.
Всего в альбом вошло 12 треков. В них нашлось место и характерной для Ламара рефлексии, и уколам в адрес Снуп Догга и Лил Уэйна, и меметичному выкрику MUSTAAARD. На фитах отметились SZA и целая россыпь начинающих рэперов с Западного побережья: AzChike, Dody6, YoungThreat и другие.
Lil Uzi Vert — Eternal Atake 2.
Фанаты Узи терпеливо ждали продолжения Eternal Atake (2020) и наконец-то дождались. За последние несколько лет артист неоднократно менял свои творческие планы, то обещая поклонникам новую музыку, то говоря об уходе на «пенсию» после релиза Luv Is Rage 3.
Через год после заявления о грядущем завершении карьеры рэпер представил полноформатник Eternal Atake 2 из 16 треков. По звучанию это преимущественно трэп-альбом с примесью R&B и поп-рэпа. Классические для ведущего жанра вопросы, а именно деньги, секс и употребление запрещённых веществ, подаются под соусом космической тематики. Это роднит Eternal Atake 2 с его приквелом.
В этой работе Узи хотел вернуться к своим корням, что смутило некоторых музыкальных критиков. В рецензиях Clash и Pitchfork этот ход был отмечен как откат в творческом процессе и способ самозащиты после того, как часть аудитории резко отреагировала на эксперименты в Pink Tape (2023). Насколько было удачным такое решение исполнителя? Не узнаете, пока не послушаете.
Juice WRLD — The Party Never Ends 2.0 Juice WRLD.
Daniel DeSlover/globallookpress.com.
Один из самых влиятельных эмо-рэп-артистов трагически скончался в 2019 году, оставив после себя множество недоделанных проектов. Подумав, семья Джуса и команда лейбла Grade A Productions решили заняться выпуском посмертных релизов. В результате свет увидело множество фитов, а также пластинки Legends Never Die (2020), Goodbye & Good Riddance (Anniversary) (2021), Fighting Demons (Deluxe) (2022) и Goodbye & Good Riddance (5 Year Anniversary Edition) (2023). И это не считая музыки, слитой хакерами и бывшими друзьями рэпера.
The Party Never Ends 2.0 должна завершить выпуск посмертного материала Джуса. Во всяком случае, так заявили владельцы Grade A Productions. Концептом альбома стало последнее шоу. Создатели пластинки постарались собрать треки так, чтобы передать ощущение вечеринки. Всего в The Party Never Ends 2.0 вошли 19 треков. Среди них оказались фиты с Ники Минаж, Эминемом, Бенни Бланко, Оффсетом и группой Fall Out Boy.
Российские альбомы SALUKI — BOLSHIE KURTKI.
После поворотного для своей карьеры WILD EA$T (2023) Салуки, похоже, решил побить все рекорды собственной продуктивности. За 2024-й он успел выпустить альбом BEACH ROCK HOTEL с новым для себя психоделик-рок-звучанием, фильм к нему, запустить лейбл CARNIVAL RECORDS и представить ещё одну пластинку BOLSHIE KURTKI. Артист обещал своим скучавшим по рэпу слушателям хип-хоп-релиз и своё обещание сдержал.
В плане звучания BOLSHIE KURTKI может показаться ещё более эклектичным, чем WILD EA$T. Несмотря на заявку, что это рэп-альбом, его всё же трудно назвать таковым. В этих 18 треках есть место гитарному звуку, электронике, глитчу, различного рода потрескиваниям и много ещё чему. На фитах можно встретить как завсегдатаев чартов в лице BUSHIDO ZHO, Aarne, Big Baby Tape, Toxi$, Федука, так и пока более нишевых героев в лице FRIENDLY THUG 52 NGG, Sabu, J. ROUH, A$THMA BOYS. Как итог, у Салуки получился один из самых обсуждаемых рэп-релизов 2024 года на русском языке.
Егор Крид — Меньше чем три (Егор Крид.
Соцсети Егора Крида.
Знаковый релиз для Крида, ставший его первым альбомом в качестве независимого артиста. В «Меньше чем три» музыкант продолжает утверждаться в качестве рэп-исполнителя, не забывая при этом записывать нежные треки о любви.
В новом полноформатнике Егора на фитах соседствуют Voskresenskii, Kai Angel & 9mice, Toxi$, LOVV66, Платина, Баста и JONY. Продакшен с отголосками рейдж-трэпа перемежается со звуками гитары, фортепиано. Однако главным сюрпризом альбома стало переосмысление хита Ирины Дубцовой «О нём» (2005) от лица мужчины.
«Меньше чем три» будто был создан для того, чтобы максимально закрыть потребности аудитории. Здесь есть трогательная лирика и дерзкие строчки на классические трэп-темы, фиты с набирающими популярность и уже состоявшимися артистами, обыгрывание трендов на кантри, акустику, реворки треков из нулевых. Неудивительно, что треки из альбома так быстро заняли верхние строчки в чартах.
Markul — MAKE DEPRESSION GREAT AGAIN.
Сиквел пластинки Great Depression 2018 года и по совместительству самый личный альбом Маркула на сегодня. Пластинка построена в формате разговора с психотерапевтом. Вопросы специалиста связывают между собой треки, в которых артист рассуждает о событиях своей жизни и старается найти ответы.
Уход отца из семьи, бегство в другой город, долгое отсутствие в студии, мысли о любви и смерти — полный спектр тем, знакомых всем, проходившим терапию. Длится «сеанс» 10 треков. На фитах отметились ЛСП и один совершенно неожиданный артист, для большего эффекта не указанный в треклисте. Чтобы не портить вам впечатление, обойдёмся без спойлеров.
По мнению самого Маркула, этот альбом получился «на несколько голов выше» всего, что он выпускал ранее. Однако подобные заявления всё же лучше проверять на деле собственными ушами.
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