Лучшие хип-хоп-альбомы ноября: Кендрик Ламар, Lil Uzi Vert, Juice WRLD и другие

В плане звучания BOLSHIE KURTKI может показаться ещё более эклектичным, чем WILD EA$T. Несмотря на заявку, что это рэп-альбом, его всё же трудно назвать таковым. В этих 18 треках есть место гитарному звуку, электронике, глитчу, различного рода потрескиваниям и много ещё чему. На фитах можно встретить как завсегдатаев чартов в лице BUSHIDO ZHO, Aarne, Big Baby Tape, Toxi$, Федука, так и пока более нишевых героев в лице FRIENDLY THUG 52 NGG, Sabu, J. ROUH, A$THMA BOYS. Как итог, у Салуки получился один из самых обсуждаемых рэп-релизов 2024 года на русском языке.