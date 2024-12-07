Аэропорт в Хабаровском крае закрылся

В связи с непогодой изменилось расписание полётов. Рейс 401 сегодня полетит без посадки в Николаевске-на-Амуре, некоторым пассажирам пришлось задержаться в Хабаровске. Информация о вылете рейса 401 за 8 декабря станет известна в утренние часы, около 09:10 — в первую очередь будут обслуживать тех, кто не смог вылететь сегодня. Рейс 402 за 8 декабря планируется выполнить по расписанию.