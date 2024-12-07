ГАИ Беларуси сделала важное заявление для водителей и пешеходов

При подъезде к пешеходным переходам водителям стоит заранее снижать скорость, а также быть готовым к полной остановке авто. Что касается пешеходов, то им советуют передвигаться по тротуару, обочине, пешеходной или же велосипедной дорожке. При отсутствии названных элементов идти необходимо по краю проезжей части навстречу транспорту. В темное время суток важно обозначать себя элементами.