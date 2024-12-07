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Coldplay выпустили клип на песню ALL MY LOVE с актером Диком Ван Дайком

Британская поп-рок-группа Coldplay представила видео на трек ALL MY LOVE из своего недавнего альбома Moon Music. В трогательном ролике снялся 98-летний американский актер Дик Ван Дайк, известный по фильму «Мэри Поппинс» (1964), сериалам «Клиника» (2001−2010) и «Сабрина — маленькая ведьма» (1996−2003).

Британская поп-рок-группа Coldplay представила видео на трек ALL MY LOVE из своего недавнего альбома Moon Music. В трогательном ролике снялся 98-летний американский актер Дик Ван Дайк, известный по фильму «Мэри Поппинс» (1964), сериалам «Клиника» (2001−2010) и «Сабрина — маленькая ведьма» (1996−2003).

Коллектив сразу выпустил режиссерскую версию клипа, снятую кинематографистами Спайком Джонзом («Она» (2013)) и Мэри Вигмор («Американская история ужасов» (2011-…)). Более короткая версия увидит свет в день рождения Ван Дайка 13 декабря.

Видео снималось в доме актера в Малибу. Дик в роли самого себя рассуждает о возрасте, семье и любви, танцует, играет на фортепиано с вокалистом Coldplay Крисом Мартином.

Ранее британцы поделились роликом на композицию The Karate Kid с актером Ральфом Маччио. Недавно Мартин также заявил, что 12-й студийник Coldplay станет их последним.