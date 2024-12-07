Елочные базары 2024−2025 в Симферополе: где купить елку на Новый год, адреса

О том, где купить елку в Симферополе и по каким адресам начнут работать елочные базары, читайте в материале «МК в Крыму».
Когда открываются елочные базары в Симферополе.
Елочные базары начнут свою работу с 15 декабря. Купить елку в Симферополе можно будет вплоть до 31 декабря.
Где купить елку в Симферополе.
Купить елку в Симферополе можно будет по следующим адресам:
бул. Ленина, 2;
ул. Героев Сталинграда (у дома № 33);
ул. Ракетная, 17;
ул. М. Жукова, 15;
ул. Бородина, 1;
ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;
пр. Победы, 3;
пр. Победы, 61;
пр. Победы, 56;
ул. Лермонтова, 16;
ул. Киевская, 123;
пр. Кирова, 51;
ул. Киевская, 24;
ул. Беспалова, 49-б;
ул. Гурзуфская, 3/1;
ул. Турецкая, 32;
ул. Севастопольская, 70-а/2;
ул. Севастопольская, 29;
ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша;
ул. Беспалова / ул. Рылеева, 2;
ул. Балаклавская, 75;
ул. Киевская, в районе дома № 114;
пгт. Грэсовский, ул. Энергетиков, в районе строения № 1;
ул. 60 лет Октября, в районе строения № 18.
Кроме того, на центральной аллее Симферополя специалисты МБУК «Парки столицы» уже проводят работы по установке каркаса новогодней ели. Совсем скоро новая елка порадует жителей и гостей города в преддверии нового 2025 года. Традиционно хвойное растение украсят игрушками, созданными руками юных горожан.