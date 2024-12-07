Елочные базары 2024−2025 в Симферополе: где купить елку на Новый год, адреса

Кроме того, на центральной аллее Симферополя специалисты МБУК «Парки столицы» уже проводят работы по установке каркаса новогодней ели. Совсем скоро новая елка порадует жителей и гостей города в преддверии нового 2025 года. Традиционно хвойное растение украсят игрушками, созданными руками юных горожан.