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Елочные базары 2024−2025 в Симферополе: где купить елку на Новый год, адреса

С 15 декабря в крымской столице откроются базары, где можно приобрести хвойные растения к новогодним праздникам 2025 года.

Источник: Getty Images via Unsplash+

О том, где купить елку в Симферополе и по каким адресам начнут работать елочные базары, читайте в материале «МК в Крыму».

Когда открываются елочные базары в Симферополе.

Елочные базары начнут свою работу с 15 декабря. Купить елку в Симферополе можно будет вплоть до 31 декабря.

Где купить елку в Симферополе.

Купить елку в Симферополе можно будет по следующим адресам:

бул. Ленина, 2;

ул. Героев Сталинграда (у дома № 33);

ул. Ракетная, 17;

ул. М. Жукова, 15;

ул. Бородина, 1;

ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;

пр. Победы, 3;

пр. Победы, 61;

пр. Победы, 56;

ул. Лермонтова, 16;

ул. Киевская, 123;

пр. Кирова, 51;

ул. Киевская, 24;

ул. Беспалова, 49-б;

ул. Гурзуфская, 3/1;

ул. Турецкая, 32;

ул. Севастопольская, 70-а/2;

ул. Севастопольская, 29;

ул. Севастопольская, 22/ул. Самокиша;

ул. Беспалова / ул. Рылеева, 2;

ул. Балаклавская, 75;

ул. Киевская, в районе дома № 114;

пгт. Грэсовский, ул. Энергетиков, в районе строения № 1;

ул. 60 лет Октября, в районе строения № 18.

Кроме того, на центральной аллее Симферополя специалисты МБУК «Парки столицы» уже проводят работы по установке каркаса новогодней ели. Совсем скоро новая елка порадует жителей и гостей города в преддверии нового 2025 года. Традиционно хвойное растение украсят игрушками, созданными руками юных горожан.