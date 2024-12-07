В Краснодаре открылись 11 ярмарок выходного дня

В Краснодаре стартовали 11 ярмарок выходного дня, где фермеры Кубани предлагают свежие и качественные продукты. На ярмарках представлен широкий ассортимент сельхоз продукции. Жители города могут купить свежее молоко и масло, натуральные сыры, бакалею, мясные и рыбные деликатесы.
Ярмарки будут работать с 8:00 до 15:00 по улицам Архитектора Ишунина, 7/1; Уральская, 170/7; Евдокии Бершанской, 216/1; Героя Яцкова, 11; Дзержинского, 213; Каляева, 198; Бургасская, 31/1; Одесская, 48; Восточно-Кругликовская, 26; Проспект Чекистов, 9; Длинная, 135−137/1;Красноармейская, 106/1.
«Соблюдение санитарных требований Роспотребнадзора обеспечивают организаторы ярмарок. Организаторы следят за соблюдением санитарных норм, а также проводят ветеринарно-санитарную экспертизу» — отмечают в мэрии города.