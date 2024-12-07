В Краснодаре открылись 11 ярмарок выходного дня

В Краснодаре стартовали 11 ярмарок выходного дня, где фермеры Кубани предлагают свежие и качественные продукты. На ярмарках представлен широкий ассортимент сельхоз продукции. Жители города могут купить свежее молоко и масло, натуральные сыры, бакалею, мясные и рыбные деликатесы.