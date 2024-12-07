Крымский мост сейчас — актуальные данные на субботу

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек — РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани в субботу остается свободным. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.