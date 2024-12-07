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Из-за малоснежного начала зимы в Башкирии открылись только 2 ГЛЦ

В зимнем сезоне в Башкирии будут работать 14 горнолыжных центров с 60 трассами.
Источник: Комсомольская правда

В текущем зимнем сезоне в Башкирии откроются 14 горнолыжных центров с 60 трассами, три из которых — в Альшеевском, Нуримановской и Учалинском районах. Об этом в своих соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

— Все канатные дороги и подъемники прошли необходимое техобслуживание и готовы к работе. Собственники позаботились о комфорте и безопасности посетителей — везде есть медики, спасатели, инструкторы, — отметил руководитель региона.

Он добавил, что из-за малоснежного декабря сейчас в Башкирии открыты только две «горнолыжки»: «Абзаково» и Банное«. “Мраткино” и “Куш-Тау” пока принимает только спортсменов на специальных учебных склонах. Остальные центры откроются не раньше конца следующей недели.

В заключение Хабиров сказал, что после того как на ГЛЦ Зауралья окончательно ляжет снег, будет запущен туристический поезд «Легенда Урала».

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