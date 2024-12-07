Из-за малоснежного начала зимы в Башкирии открылись только 2 ГЛЦ

Он добавил, что из-за малоснежного декабря сейчас в Башкирии открыты только две «горнолыжки»: «Абзаково» и Банное«. “Мраткино” и “Куш-Тау” пока принимает только спортсменов на специальных учебных склонах. Остальные центры откроются не раньше конца следующей недели.