Красноярский край поздравили с 90-летним юбилеем

Красноярский край отмечает 90-летний юбилей. Первые лица поздравили жителей региона с круглой датой.
7 декабря Красноярскому краю исполнилось 90 лет со дня основания. В этот день в 1934 году вышло постановление Президиума ВЦИК об образовании нового региона.
В настоящее время Красноярский край — один из самых развитых индустриальных субъектов России, входящий в первую десятку регионов, формирующих ВВП.
«Историю края создавали сильные духом, трудолюбивые, открытые жители, настоящие патриоты. И сегодня одной сплоченной командой красноярцев мы продолжаем их путь, воплощаем в жизнь самые смелые идеи» — поздравил мэр Красноярска Владислав Логинов.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил земляков, отметив, что красноярцы не раз доказывали, что могут решать очень сложные задачи.
«Я хочу поблагодарить каждого жителя нашего родного края за годы усилий и свершений. За наши общие местные победы и достижения. Впереди много новых вызовов и задач. Я уверен, что, работая вместе, в одной команде и для людей мы добьемся решения самых сложных задач, и обеспечим нашему краю самое успешное будущее», — сказал Михаил Котюков.
К поздравлению красноярцев присоединился глава Тувы Владислав Ховалыг.
«В этой исторической дате соединяются наша гордость за славное прошлое и настоящее Сибири, уверенность в завтрашнем дне. Для жителей нашей республики Красноярский край был и остаётся воздушными и железнодорожными воротами во многие другие регионы страны, городом студенческой молодости, приобретения интересной профессии и становления личности. Нас связывают общие судьбы людей, многолетняя дружба, экономические, научные и творческие связи», — отметил в поздравлении глава Тувы Владислав Ховалыг.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске обсудили подготовку к 400-летию Красноярска. Юбилей краевой столицы состоится в 2028 году.