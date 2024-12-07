Красноярский край поздравили с 90-летним юбилеем

«Я хочу поблагодарить каждого жителя нашего родного края за годы усилий и свершений. За наши общие местные победы и достижения. Впереди много новых вызовов и задач. Я уверен, что, работая вместе, в одной команде и для людей мы добьемся решения самых сложных задач, и обеспечим нашему краю самое успешное будущее», — сказал Михаил Котюков.