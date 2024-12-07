Нижегородцам объяснили отсутствие вакцины «Превенар» в поликлиниках

Жители Нижегородской области пожаловались в соцсетях на то, что в поликлиниках закончилась вакцина от пневмококковой инфекции «Превенар». Информацию о дефиците препарата прокомментировал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Он напомнил нижегородцам, что отсутствие вакцины «Превенар» наблюдалось в нижегородских медучреждениях и весной.
— Вакцина поступает централизованно во все государственные поликлиники из Минздрава России, партии бывают небольшие, отсюда и периодический «дефицит», — объяснил Алексей Никонов. — Обычно поликлиники подают заявку на поставку вакцины, а непривитых информируют через участкового педиатра. Всё по Нацкалендарю.
Пациентам вместо вакцины «Превенар» врачи могут предложить препараты «Пневмотекс» или «Превенар13». Эти вакцины взаимозаменяемы.
Напомним, что 40% нижегородцев признались, что ходят на работу с симптомами ОРВИ. Мужчины чаще женщин игнорируют признаки простуды и, несмотря на домогание, выходят на работу — таковых оказалось 44% против 36% женщин. С.
Также мы писали, что нижегородские врачи успешно прооперировали жителя Италии с последствиями инсульта. Итальянец Франческо оказался в Нижнем Новгороде из-за своей жены, с ней он познакомился на курорте. Мужчина ранее перенес инсульт и теперь ему требовалась каротидная эндартерэктомия. Это операция, при которой пациенту удаляют бляшки из сонной артерии.