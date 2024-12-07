Нижегородцам объяснили отсутствие вакцины «Превенар» в поликлиниках

Также мы писали, что нижегородские врачи успешно прооперировали жителя Италии с последствиями инсульта. Итальянец Франческо оказался в Нижнем Новгороде из-за своей жены, с ней он познакомился на курорте. Мужчина ранее перенес инсульт и теперь ему требовалась каротидная эндартерэктомия. Это операция, при которой пациенту удаляют бляшки из сонной артерии.