«Обматерил и схватил»: «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила о нападении на нее водителя такси в Петербурге

Напомним, Линникова начала свой путь в индустрии моды в 16 лет. В качестве профессиональной модели она работала по контракту в Китае, Японии, Вьетнаме и Индонезии. Спустя какое-то время она переехала в город на Неве, где поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики на PR-факультет. В 2022 году Линникова приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная — 2022» в США, в котором дошла до полуфинала.