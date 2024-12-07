«Обматерил и схватил»: «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова заявила о нападении на нее водителя такси в Петербурге

Обычная поездка в такси в Петербурге обернулась для «Мисс Россия — 2022» Анны Линниковой сущим кошмаром и стрессом. Два дня назад, 5 декабря, в своем Telegram-канале известная 24-летняя уроженка Оренбурга заявила, что на нее напал водитель.
— С самого начала он был агрессивным, а потом вовсе напал на меня, обматерил! Схватил меня, хорошо, что не больше! — написала Линникова.
Фотомодель добавила, что после инцидента сервис снял деньги за нервную поездку. Теперь Линникова намерена устроить настоящий скандал, а также добиться взыскания моральной компенсации.
Напомним, Линникова начала свой путь в индустрии моды в 16 лет. В качестве профессиональной модели она работала по контракту в Китае, Японии, Вьетнаме и Индонезии. Спустя какое-то время она переехала в город на Неве, где поступила в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики на PR-факультет. В 2022 году Линникова приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная — 2022» в США, в котором дошла до полуфинала.
Судя по информации из открытых источников, в 2023 году у Линниковой был роман с американским блогером Джексоном Хинклом. Пара преимущественно жила в Майами и даже объявила о помолвке. Однако спустя полтора месяца после этого модель сообщила о расставании и возвращении в Россию.