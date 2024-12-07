Создана повышающая урожайность микрозелени на 30% технология

Пропускание электрического тока через модуль приводит к эффективному снижению концентрации соединений азота (денитрификация) и фосфора в растворе, а также генерируются компоненты, которые продолжают очистку воды после отключения тока. «Пропуская воду через электролизер с графитовыми блоками, мы наблюдаем достаточно эффективную очистку, при этом перевод азотосодержащих соединений, которые присутствуют в продуктах жизнедеятельности водных обитателей, в нитраты происходит лучше. Мы одновременно решаем несколько задач: очистка воды после выращивания гидробионтов и образование азотных удобрений для выращивания микрозелени», — пояснил Киреев. Вода, проходя через электрохимические модули, поступает в гидропонную систему, растения поглощают образовавшиеся нитраты, и жидкость снова возвращается к водным обитателям.