В Новочеркасске без воды остались тысячи жителей

Тысячи человек остались без воды в Новочеркасске. Об этом 7 декабря сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Юрий Лысенко. Прорыв трубы произошел на Харьковском шоссе.
Без воды остались жители сразу двух микрорайонов города. Глава администрации заверил, что на время устранения поломки, будут подвозить воду.
— Уважаемые жители микрорайона Молодежного и микрорайона Соцгород 7 декабря с 9:50 до 18:00 будет организован подвоз воды, — написал мэр.
Сейчас на месте уже работают специалисты. Предварительно, завершить ремонт планируют до 18 часов вечера.