Два троллейбуса изменят маршруты с 9 до 16 декабря в Нижнем Новгороде

Маршруты двух троллейбусов скорректируют в Нижнем Новгороде в период с 9 по 16 декабря. Об этом предупредили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).
С 00:00 9 декабря изменится путь следования троллейбуса № 13. Транспорт будет ходить по скорректированной кольцевой схеме по улицам Адмирала Васюнина, Генерала Ивлиева, Маршала Рокоссовского и Ванеева в обоих направлениях. На привычный маршрут троллейбус вернется после 23:59 16 декабря.
В это же время перевозку пассажиров приостановит троллейбус № 31. Все изменения в работе общественного транспорта связаны с ремонтом трамвайных путей на пути их следования.
Ранее мы писали, что на местном проезде проспекта Гагарина 9 декабря ограничат движение транспорта.