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В Красноярске установили памятную доску почетному гражданину края Владимиру Долгих

До своего 100-летия ученый не дожил четыре года.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

7 декабря в Красноярске на улице Ленина, 121 установили памятную доску почетному гражданину края Владимиру Долгих — до своего 100-летия инженер, ученый и ветеран Великой Отечественной войны не дожил четыре года. Как сообщили в администрации города, на мероприятии присутствовали мэр Владислав Логинов и губернатор Михаил Котюков.

— Владимир Иванович стоял у истоков развития промышленности региона. С 1969 по 1972 годы — первый секретарь комитета КПСС Красноярского края, а с 2011 по 2013 года — депутат Государственной думы РФ VI созыва, — добавили в администрации.

Открытие приурочено к двум датам: столетию инженера и девяностолетию нашего края.

Долгих скончался 8 октября 2020 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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