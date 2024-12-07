В Красноярске установили памятную доску почетному гражданину края Владимиру Долгих

7 декабря в Красноярске на улице Ленина, 121 установили памятную доску почетному гражданину края Владимиру Долгих — до своего 100-летия инженер, ученый и ветеран Великой Отечественной войны не дожил четыре года. Как сообщили в администрации города, на мероприятии присутствовали мэр Владислав Логинов и губернатор Михаил Котюков.
— Владимир Иванович стоял у истоков развития промышленности региона. С 1969 по 1972 годы — первый секретарь комитета КПСС Красноярского края, а с 2011 по 2013 года — депутат Государственной думы РФ VI созыва, — добавили в администрации.
Открытие приурочено к двум датам: столетию инженера и девяностолетию нашего края.
Долгих скончался 8 октября 2020 года и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.