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От Нижнего Новгорода до Бора пустят элетрочелноки и добавят кабинки канатки

Число кабинок на канатной дороге к лету планируется увеличить в два раза.

Источник: Аргументы и факты

Канатная дорога из Нижнего Новгорода до Бора пользуется большой популярностью и у туристов, и у местного населения. Из-за этого на ней часто возникают очереди. Чтобы перераспределить пассажиропоток, в Минтрансе региона прорабатывают вопрос пуска электрических челноков из Нижнего Новгорода до Бора.

Кроме того, нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии, что в следующем году планируется увеличить число кабинок канатной дороги — их намерены сделать в два раза больше. по словам главы региона, увеличение планируется к лету.

Напомним, в этом году, когда Борский мост был закрыт, проблему сообщения между областным центром и Бором решили с помощью речного судна «Валдай». На нем проехало около 30 000 пассажиров.