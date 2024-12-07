От Нижнего Новгорода до Бора пустят элетрочелноки и добавят кабинки канатки

Канатная дорога из Нижнего Новгорода до Бора пользуется большой популярностью и у туристов, и у местного населения. Из-за этого на ней часто возникают очереди. Чтобы перераспределить пассажиропоток, в Минтрансе региона прорабатывают вопрос пуска электрических челноков из Нижнего Новгорода до Бора.
Кроме того, нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии, что в следующем году планируется увеличить число кабинок канатной дороги — их намерены сделать в два раза больше. по словам главы региона, увеличение планируется к лету.
Напомним, в этом году, когда Борский мост был закрыт, проблему сообщения между областным центром и Бором решили с помощью речного судна «Валдай». На нем проехало около 30 000 пассажиров.