От Нижнего Новгорода до Бора пустят элетрочелноки и добавят кабинки канатки

Канатная дорога из Нижнего Новгорода до Бора пользуется большой популярностью и у туристов, и у местного населения. Из-за этого на ней часто возникают очереди. Чтобы перераспределить пассажиропоток, в Минтрансе региона прорабатывают вопрос пуска электрических челноков из Нижнего Новгорода до Бора.