БК «Иркут» уступил коллективу «Купол Родники» на домашнем паркете

Уже в начале встречи гости из Ижевска почувствовали себя хозяевами иркутского паркета, и уже в первой четверти оторвались на 9 очков — 10:19. Во второй десятиминутке подопечные Николая Шманова постарались реабилитироваться за смазанный старт встречи, однако им удалось лишь сравнять счёт — 26:26. В третьем игровом отрезе ижевчане вновь оживились, не подпуская чёрно-белых к своему кольцу в течение трёх минут. Перед стартом решающей четверти счёт был 45:35 в пользу «Купола». В последние 10 минут встречи гости так и не дали иркутянам возможности переломить счёт игры, увеличив отрыв до 23 очков. Итог — 70:47 в пользу «Купола Родники».