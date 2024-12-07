Волгоградка с ребенком-инвалидом пожаловалась Бастрыкину на аварийное жилье

Мать ребенка-инвалида живет вместе с ним в доме, построенном 78 лет назад. Он был признан аварийным еще четыре года назад, а в сентябре 2024 в здании произошла коммунальная авария. Из-за износа прорвало водопровод. В результате к зиме в доме нет отопления, и жильцы многоквартирного здания замерзают. Пожаловавшейся женщине городские власти предлагали жилье из маневренного фонда. Однако оно оказалось в не лучшем состоянии, и заявительница от него отказалась.