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Волгоградка с ребенком-инвалидом пожаловалась Бастрыкину на аварийное жилье

Глава СКР затребовал доклад о проверки факта нерасселения людей из дома, признанного аварийным четыре года.

Источник: РИА "Новости"

Александр Бастрыкин заинтересовался обращением жительницы города-героя, которая пожаловалась на нерасселение из ветхого дома, сообщает Следком Волгоградской области.

Мать ребенка-инвалида живет вместе с ним в доме, построенном 78 лет назад. Он был признан аварийным еще четыре года назад, а в сентябре 2024 в здании произошла коммунальная авария. Из-за износа прорвало водопровод. В результате к зиме в доме нет отопления, и жильцы многоквартирного здания замерзают. Пожаловавшейся женщине городские власти предлагали жилье из маневренного фонда. Однако оно оказалось в не лучшем состоянии, и заявительница от него отказалась.

Проверка обстоятельств по этому факту взята на контроль в центральном аппарате ведомства, а руководителю СК в Волгоградской области Василию Семенову поручено представить доклад о результатах этой проверки.

СК
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