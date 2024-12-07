Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками «Водоканала»

Арловский добавил, что сразу же после этого на мобильный минчанки поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который говорил о том, что прямо сейчас на домашнем телефоне с ней говорят мошенники. Также звонивший сказал женщине о том, что аферисты оформили на нее четыре кредита. Чтобы ситуацию исправить, следует самой приехать в банк и лично оформить все займы.