Мошенники начали обманывать белорусов, представляясь сотрудниками «Водоканала». Подробности sb.by озвучил заместитель начальника управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома Андрей Арловский.
Он сообщил, что минчанке на домашний телефон поступил звонок якобы от сотрудников «Водоканала». Звонившие попросили женщину предоставить личные данные для последующей замены счетчиков. Жительница Минска продиктовала серию и номер паспорта, адрес, а также номер телефона.
Арловский добавил, что сразу же после этого на мобильный минчанки поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который говорил о том, что прямо сейчас на домашнем телефоне с ней говорят мошенники. Также звонивший сказал женщине о том, что аферисты оформили на нее четыре кредита. Чтобы ситуацию исправить, следует самой приехать в банк и лично оформить все займы.
— Следуя указаниям звонившего, она передала полученные в банке деньги в сумме 20 000 рублей мужчине, который представился работником банка и заверил, что наличные будут направлены на погашение кредитов, — пояснил представитель ГУВД Мингорисполкома.
По его словам, женщины даже предоставили якобы подтверждающие документы. Кроме того, еще одной потерпевшей аферисты позвонили и представились сотрудниками «Энергосбыта». Схема была идентичной.
Арловский акцентировал внимание на том, что сотрудники указанных организаций во время звонка гражданам могут лишь уточнить дату и время, которая будет удобна для того, чтобы прийти и сверить данные счетчиков.
— Никакие личные данные при этом не уточняются.
Тем временем минчанка потеряла 20 тысяч рублей из-за замены счетчиков, но уличила мошенников: «Под прикрытием милиции поехала на встречу с курьером».
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