35 лет назад в Москве задержали короля преступного мира столицы Сильвестра

Вместе с кооперативами в СССР зародился и рэкет. В погоне за быстрым заработком молодые люди брались за оружие, обкладывая данью первых бизнесменов. Они не признавали авторитетов — даже воры в законе называли их отморозками и беспредельщиками. Одним из лидеров столичных гангстеров был Сергей Тимофеев, известный как Сильвестр. Угодив за решетку в 1989-м, всего через три года он вновь оказался на свободе. Как его банда стала лидером преступного мира Москвы — в материале «Газеты.Ru».