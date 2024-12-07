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В Новосибирске построили новый дом молитвы для баптистов

Культовый объект возводили больше 10 лет.

В Заельцовском районе Новосибирска завершилось строительство дома молитвы евангельских христиан-баптистов. Городские власти разрешили ввести культовое сооружение в эксплуатацию.

Разрешение на строительство объекта на улице Черняховского было выдано местной религиозной организации Церковь евангельских христиан-баптистов «Благовестие» еще в августе 2014 года.

Под застройку в частном секторе выделили земельный участок площадью 2939 квадратных метров, на котором возвели здание в 711 «квадратов». Сооружение получилось достаточно скромных размеров: высотой всего 6 метров и рассчитанное на одновременное пребывание внутри не более 49 человек.

4 декабря управление архитектурно-строительной инспекции мэрии выдало христианам-баптистам разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В Новосибирске сейчас функционируют 4 дома молитвы евангельских христиан-баптистов. Стоит отметить, что данное протестантское религиозное течение оформилось в СССР в 1944 году в результате слияния евангельских христиан и баптистов в одну конфессию. В данный момент его последователями являются в основном жители бывших советских республик. Всего в мире насчитывается порядка 400 тысяч представителей конфессии.

В ноябре новосибирские власти утвердили схему границ вероисповедального участка на Заельцовском кладбище для погребения православных христиан в соответствии с существующими традициями и правилами.

Иван ЛУДНОВ.

строительство