В Новосибирске построили новый дом молитвы для баптистов

В Новосибирске сейчас функционируют 4 дома молитвы евангельских христиан-баптистов. Стоит отметить, что данное протестантское религиозное течение оформилось в СССР в 1944 году в результате слияния евангельских христиан и баптистов в одну конфессию. В данный момент его последователями являются в основном жители бывших советских республик. Всего в мире насчитывается порядка 400 тысяч представителей конфессии.