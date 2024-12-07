В мэрии Омска прокомментировали жалобы омичей на грязь на дорогах

«Обработка противогололедными материалами начинается во время осадков для предотвращения формирования наледи. Позже проводится прометание дорог. Технология является оптимальной в текущих условиях, пескосоляная смесь — это доступный материал с минимальными побочными эффектами, он применяется во всех регионах со схожими погодными условиями. Погода сейчас нестабильная, обработка способствует безопасности и отказ от использования пескосоляной смеси приведет к серьезному ухудшению ситуации».