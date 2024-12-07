В мэрии Омска прокомментировали жалобы омичей на грязь на дорогах

В частности, в телеграм-канале «Аварийный Омск» один из водителей показал забрызганную грязью машину, которая, по его словам, проехав по городу один километр.
В городской администрации ответили на жалобу омича, объяснив, зачем нужна обработка пескосоляной смесью и что будет, если от нее отказаться.
«Обработка противогололедными материалами начинается во время осадков для предотвращения формирования наледи. Позже проводится прометание дорог. Технология является оптимальной в текущих условиях, пескосоляная смесь — это доступный материал с минимальными побочными эффектами, он применяется во всех регионах со схожими погодными условиями. Погода сейчас нестабильная, обработка способствует безопасности и отказ от использования пескосоляной смеси приведет к серьезному ухудшению ситуации».
В администрации города добавили, что обратят внимание дорожных служб на качество проведения работ.