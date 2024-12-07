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Красноярский ХК «Сокол» потерпел поражение от «Динамо-Алтай»

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» завершил свой мини-выезд в Сибири неудачно, уступив в матче против барнаульского «Динамо-Алтай» с разгромным счетом 1:6.

Источник: БЕЛТА

Игра проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

Единственную шайбу за «Сокол» забросил Кирилл Смирнов. В результате этого поражения команда с 26 очками занимает 28-е место в турнирной таблице.

Главный тренер «Сокола» Юрий Файков отметил, что команда столкнулась с серьезными трудностями из-за большого числа травмированных основных игроков, особенно среди защитников. Он подчеркнул, что неопытные хоккеисты не справляются с требованиями текущего уровня соревнований, что приводит к множеству ошибок на льду.

Следующий матч красноярская команда проведет на домашнем льду 11 декабря, где вновь встретится с «Динамо-Алтай».

Ранее рассказывали, что в Красноярске стартовала подготовка к Кубку Ивана Ярыгина.

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