Красноярский ХК «Сокол» потерпел поражение от «Динамо-Алтай»

Игра проходила в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.
Единственную шайбу за «Сокол» забросил Кирилл Смирнов. В результате этого поражения команда с 26 очками занимает 28-е место в турнирной таблице.
Главный тренер «Сокола» Юрий Файков отметил, что команда столкнулась с серьезными трудностями из-за большого числа травмированных основных игроков, особенно среди защитников. Он подчеркнул, что неопытные хоккеисты не справляются с требованиями текущего уровня соревнований, что приводит к множеству ошибок на льду.
Следующий матч красноярская команда проведет на домашнем льду 11 декабря, где вновь встретится с «Динамо-Алтай».
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