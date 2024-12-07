Красноярский ХК «Сокол» потерпел поражение от «Динамо-Алтай»

Главный тренер «Сокола» Юрий Файков отметил, что команда столкнулась с серьезными трудностями из-за большого числа травмированных основных игроков, особенно среди защитников. Он подчеркнул, что неопытные хоккеисты не справляются с требованиями текущего уровня соревнований, что приводит к множеству ошибок на льду.