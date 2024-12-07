RM из BTS исследует мир в новом клипе на песню Around the world in a day

Песня, сочетающая в себе черты хип-хопа, R&B и соула, затрагивает темы тоски по далеким местам и поиска смысла жизни в быстро меняющемся мире. В клипе к ней можно увидеть будни айдола, его работу над сольным лонгплеем: запись в студии, съемки и путешествия.