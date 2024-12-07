RM из BTS исследует мир в новом клипе на песню Around the world in a day

RM, лидер южнокорейского бойз-бэнда BTS, представил музыкальное видео на фит с певцом Мозесом Самни Around the world in a day. Трек вошел в последний альбом RM «Right Place, Wrong Person» (2024).
Песня, сочетающая в себе черты хип-хопа, R&B и соула, затрагивает темы тоски по далеким местам и поиска смысла жизни в быстро меняющемся мире. В клипе к ней можно увидеть будни айдола, его работу над сольным лонгплеем: запись в студии, съемки и путешествия.
Второй студийный альбом RM «Right Place, Wrong Person» увидел свет в мае этого года. В него вошло 11 треков, отражающих «особую чувствительность, эстетику и убеждения» музыканта.
Ранее RM и американская рэперша Megan Thee Stallion выпустили совместную песню Neva Play и клип на нее.