Девочку спасло автокресло: глава ГАИ Башкирии раскрыл подробности ДТП с двумя погибшими

Напомним, авария случилась на Западном обходе Уфы. Ранним утром Lada Granta врезалась в попутный грузовик Volvo — в легковушке погибли водитель и пассажир. После этого на том же месте произошло еще одно столкновение: Nissan в попытке объехать попавшие в ДТП машины оказался на встречной полосе и врезался в пикап Toyota. Во второй аварии пострадали выживший пассажир Lada и 10-летняя девочка из Nissan.