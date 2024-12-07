Девочку спасло автокресло: глава ГАИ Башкирии раскрыл подробности ДТП с двумя погибшими

Появилось видео ДТП с двумя погибшими на трассе под Уфой. Запись опубликовал начальник башкирской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов. Он лично выехал на место происшествия, чтобы координировать работу сотрудников.
Напомним, авария случилась на Западном обходе Уфы. Ранним утром Lada Granta врезалась в попутный грузовик Volvo — в легковушке погибли водитель и пассажир. После этого на том же месте произошло еще одно столкновение: Nissan в попытке объехать попавшие в ДТП машины оказался на встречной полосе и врезался в пикап Toyota. Во второй аварии пострадали выживший пассажир Lada и 10-летняя девочка из Nissan.
— Девочку от тяжких травм спасло лишь то, что она находилась в детском удерживающем устройстве, — отмети Севастьянов.
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